Jérémy Doku : "Je veux montrer ce dont je suis capable"

Jérémy Doku, l'arme pas si secrète de Roberto Martinez ? L'ailier âgé de 19 ans pourrait bien jouer un rôle plus important à l'Euro qu'on ne le pense, étant donné toutes les blessures.

Jérémy Doku n'a jamais été un garçon timide, mais depuis son transfert à Rennes, il est devenu encore plus éloquent. "Comment cela s'est produit ? Jouer contre de plus grandes équipes et de plus grands joueurs m'a rendu encore plus confiant. J'ai fait l'expérience que j'ai ma place en Ligue 1 et cela m'a aussi aidé. De cette façon, vous arrivez chez les Diables Rouges avec plus de confiance en vous", a-t-il assuré.

Ce sera nécessaire, car l'entraîneur pourrait devoir désigner un remplaçant à Eden Hazard. Et lors des matchs de qualifications pour la Coupe du monde et des rencontres amicales, Doku a déjà prouvé qu'il pouvait faire d'énormes dégâts sur le flanc. "Si je peux remplacer Eden ? D'abord, je pense qu'il sera prêt, mais si l'entraîneur dit que je dois jouer... Je ne suis pas venu pour rester ici et attendre. Je veux me montrer, montrer ce dont je suis capable. Je veux autant de temps de jeu que possible."

Je suis définitivement devenu plus fort !

Doku a hâte de débuter l'Euro. Ce doit être un moment fort de sa jeune carrière. Même son téléphone portable est décoré aux couleurs des Diables et avec sa propre photo. "Mon ambition est liée au collectif. Nous voulons faire quelque chose de grand, nous voulons être au top."

Doku est la carte maîtresse de Martinez. En Ligue 1, ils le connaissent aussi maintenant. "En France, je suis effectivement le joueur sur lequel on fait le plus de fautes. Cela ne me dérange pas. S'ils veulent vous faire du mal, c'est que vous êtes bon. Cela signifie qu'ils ont du mal à vous arrêter. Je sais que je suis un bon dribbleur."

Sa petite année en France a fait de lui un joueur plus complet, affirme-t-il. "J'étais surtout un dribbleur. J'avais l'habitude d'attendre le ballon sur mon flanc et de faire la différence. J'ai aussi joué un peu plus au centre maintenant, je cours plus en profondeur et mon positionnement sur le terrain et devant le but est meilleur. Je suis définitivement devenu plus fort !"