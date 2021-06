Mignolet, toujours prêt malgré son rôle ingrat : "Le meilleur gardien joue, c'est important"

Simon Mignolet est l'éternel n°2, condamné à l'ombre de Thibaut Courtois depuis les débuts de sa carrière internationale. À l'approche d'un nouveau grand tournoi, il a répété l'importance de ce rôle.

Même s'il est désormais titulaire à Bruges, le statut de Simon Mignolet n'a pas changé en sélection et il le sait. "C'est juste un bonus que je joue désormais chaque semaine et que j'aie du rythme. C'est plus facile d'être dedans dès mon arrivée en sélection. Mais mon statut n'a pas changé. Je m'entends bien avec Thibaut, la collaboration est bonne. Le meilleur gardien joue, c'est le plus important pour la Belgique", déclare-t-il ce mercredi en conférence de presse.

Généralement, quand le n°2 est envoyé devant la presse, cela signifie qu'il jouera le match suivant ; Mignolet pourrait donc bien débuter face à la Grèce. "C'est un match de préparation important. J'espère montrer que je suis prêt si j'ai l'occasion de jouer", espère le Brugeois. "Nous avons un groupe large et solide, il reste deux matchs de préparation. Nous devons veiller à l'esprit de groupe, et si quelqu'un ne joue pas, les remplaçants doivent se tenir prêts".