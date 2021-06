Fin de carrière en vue pour Carlos Tevez?

L'ancien buteur de United, City et de la Juve ne "sait pas ce qu'il va faire de sa vie".

Après une belle carrière sur les pelouses européennes, Carlos Tevez rêvait de rejouer pour Boca Juniors, il a retrouvé son club de cœur en 2018, mais cette aventure-là a pris fin vendredi. L'Argentin a annoncé qu'il quittait Boca Juniors et qu'il ne jouerait plus en Argentine.

Une décision qu'il a prise pour "des raisons personnelles et familiales". Place à une retraite bien méritée pour celui qui a été champion d'Argentine, du Brésil, d'Angleterre et d'Italie? Il ne l'a pas confirmé. "Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, maintenant, je veux être en famille et me reposer", a-t-il expliqué.