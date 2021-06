Capitaine de la Belgique lors de la finale perdue, Julien Cools y croit : "Les Diables Rouges peuvent faire mieux que notre finale perdue"

Les Diables Rouges ont pour objectif de remporter le titre européen cet été, mais pas mal de doutes sont apparus suite au nul contre la Grèce.

Outre la performance face à la Grèce, ces doutes sont également liés aux absences de plusieurs cadres que sont Axel Witsel, Kevin De Bruyne ou encore Eden Hazard.

Pourtant, certains gardent espoir et confiance comme Julien Cools (74 ans), ancien joueur et capitaine des Diables Rouges lors de la finale de l'Euro 1980 perdue 2-1 contre l'Allemagne de l'Ouest : "Les Diables Rouges peuvent faire mieux que notre finale perdue à l'Euro, je l'espère du fond du cœur. Cette génération fera mieux que ce que nous avons fait à l'époque", confie l'homme de 74 ans dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws.

"Je crois vraiment que c'est possible. Notre gardien de but, notre milieu de terrain et notre attaque sont au top. Notre défense a un peu vieilli, mais cela ne doit pas être un désavantage. L'expérience est importante dans ce compartiment", poursuit le Soulier d'or 1977.

Cools a accumulé 35 sélections internationales dans sa carrière, et a notamment évolué au Club de Bruges de 1973 à 1979.