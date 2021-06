Les trois joueurs les plus chers du monde sont Anglais, d'après le CIES

L'Observatoire Européen du Football a publié sa dernière étude, concernant la valeur marchande des joueurs.

Chaque semestre, le CIES actualise son classement des joueurs ayant la plus haute valeur de transfert et en ce début de mois de juin, l'Angleterre trône au sommet : Phil Foden (190,2 millions), Mason Greenwood (178 millions) et Marcus Rashford (159,1 millions) sont les trois joueurs les plus chers du monde. Des valeurs calculées en fonction de divers critères : niveau de jeu, niveau de leur club et championnat, durée du contrat, âge, statut international, inflation, statut économique du club ...

Ces critères peuvent amener à des positions surprenantes ; Kevin De Bruyne, double meilleur joueur d'Angleterre avec Manchester City, ne vaut ainsi "que" 88,3 millions, très loin derrière Ferran Torres, Raheem Sterling et Bernardo Silva, par exemple. Il est le premier belge du classement, Romelu Lukaku étant le deuxième avec une valeur estimée à 76,9 millions.

Jérémy Doku, deuxième joueur le plus cher de Ligue 1

Notons qu'en France, loin derrière Kylian Mbappé estimé à 118,3 millions d'euros, Jérémy Doku (18 ans) est le second joueur le plus cher de Ligue 1 : le Diable Rouge est estimé par le CIES à 67,5 millions. Lui et Lukaku, 4e de Serie A, sont les seuls joueurs belges dans le top 5 d'un grand championnat.