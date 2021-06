L'Antwerp fait des choix pour son gardien... mais Eupen négocie

L'Antwerp a terminé la saison avec 3 gardiens et le Great Old semble avoir fait son choix pour la prochaine saison.

Les Anversois ont deux gardiens sous contrat: Butez et Beiranvand. Cependant, le Matricule 1 souhaite garder Ortwin De Wolf (24 ans) de manière définitive. Le gardien, qui appartient à Eupen, avait été prêté la saison dernière.

Cependant, Eupen et l'Antwerp n'ont pas encore trouvé un accord selon Het Nieuwsblad et cela semble très compliqué pour l'instant. La présence de De Wolf la saison prochaine est requise à cause du nombre de joueurs belges ou formés en Belgique qu'un club doit avoir sur la feuille de matches. Butez étant Français, l'Antwerp veut au moins un Belge dans ses gardiens de but.

Le joueur ne voulant pas retourner à Eupen, cela devrait avoir une issue favorable.