🎥 Lewandowski et la Pologne dans une "situation difficile" après la défaite face à la Slovaquie

L'attaquant polonais n'a pas caché sa déception lors d'une interview d'après-match.

La Pologne a raté son entrée en lice ce lundi lors du match face à la Slovaquie. Robert Lewandowski et compagnie se sont inclinés sur le score de 1-2 et devront réaliser un sans-faute lors des deux prochains matches pour espérer se qualifier.

"On n’a pas été suffisamment bons dans la défense pour créer des situations nettes, qui puissent nous ouvrir la voie vers le but", a réagi Lewandowski à la télévision publique polonaise TVP.

"On a perdu avec le rival théoriquement le plus faible, donc on se retrouve dans une situation difficile."