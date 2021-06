📷 Plus de 85% de possession : la statistique historique de l'Espagne face à la Suède à l'Euro

Le choc entre l'Espagne et la Suède aura accouché d'un match nul entre les deux équipes. Si les spectateurs peuvent se plaindre d'un piètre spectacle, les statistiques sont au rendez-vous.

En effet, selon le site Opta Johan, l'Espagne est le premier pays depuis 1980 (date de la mise à disposition des chiffres) à enregistrer une possession de plus de 85% dans un match de l'Euro. Malgré cette stat incroyable, la Roja a été prise au piège et a dû se contenter d'un petit point.

