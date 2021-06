La morsure ? Antonio Rüdiger se défend : "Ça fait mauvais effet"

Lors du match entre la France et l'Allemagne (1-0) lors de l'Euro mardi, la tentative de morsure du défenseur central allemand sur le milieu de terrain français a beaucoup fait parler.

Antonio Rüdiger (28 ans, 42 sélections et 1 but) a évoqué la tentative de morsure sur Paul Pogba (28 ans, 81 sélections et 10 buts) et a tenu à se défendre.

"Je n'ai pas le droit d'aller comme ça avec la bouche contre son dos, ça va sans dire. Ça fait mauvais effet. Après le coup de sifflet final, nous avons parlé très amicalement avec Paul et autant avec moi qu'ensuite en interview, il a confirmé que ce n'était pas une morsure, comme certains l'ont d'abord pensé. L'arbitre m'a dit qu'il m'aurait sanctionné s'il avait pensé que c'était une faute", a fait savoir Rüdiger à Kicker.

De son côté, l'UEFA n'a pas ouvert une enquête par rapport à cet incident et l'Allemand ne sera donc pas sanctionné.