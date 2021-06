🎥 Record amélioré: et de 12 pour Critiano Ronaldo!

Le Portugais continue d'écrire sa légende dans cet Euro.

Le choc entre l'Allemagne et le Portugal a démarré sur d'excellentes bases à Munich. C'est la Mannschaft qui a dominé le début de rencontre, mais c'est bien la Seleçao qui a créé la première différence, au quart d'heure de jeu.

Avec l'inévitable Cristiano Ronaldo à la base et à la conclusion d'un contre qui a laissé la défense allemande sur place. C'est le 12e but du Portugais dans un Euro, record à nouveau amélioré. Et c'est le 19e dans un grand tournoi (Euro et Coupe du monde confondus), aussi bien que Miroslav Klose qui était jusque-là le joueur européen le plus efficace de l'histoire dans ce domaine.