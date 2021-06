Le sélectionneur de la Finlande avant la rencontre face à la Belgique : "Le match le plus important de notre histoire"

À la veille du match contre les Diables Rouges ce lundi (21H) à Saint-Pétersbourg, Markku Kanerva rêve d'une qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro.

Le sélectionneur de la Finlande, Markku Kanerva espère qualifier son équipe pour les huitièmes de finale de l'Euro. Mais avant, ils vont devoir affronter les Diables Rouges. "Il s'agit du match le plus important de notre histoire. Un grand rêve peut se réaliser, à savoir la qualification. Mes collègues vont me tenir informé du résultat de Russie-Danemark. J'espère ne pas avoir à tenir compte de cette information. Je veux qu'on contrôle notre propre match. On a l'opportunité de finir en tête du groupe. Je ne vais pas me soucier de ce qui se passe à Copenhague avant la deuxième période", a confié Markku Kanerva en conférence de presse.

La Finlande s'était imposée contre la France lors d'une joute amicale en novembre dernier (2-0). "C'est super de pouvoir jouer contre les deux meilleures équipes du monde (la Belgique est première devant la France au classement FIFA). Nous sommes dotés d'une expérience solide contre la France et nous avons quelques idées afin de gagner contre ces grandes équipes. De manière pratique, un match nul contre la Belgique suffira pour nous qualifier. Quand j'ai commencé comme sélectionneur, nous avons fait match nul contre la Belgique en amical (1-1, en juin 2016). Notre défense sera très importante demain (lundi). Les joueurs travaillent d'arrache-pied, leur attitude est très bonne", a ajouté le sélectionneur de la Finlande.

"Nous allons faire face à des stars. À titre d'exemple, De Bruyne est un joueur qui ne cesse de se déplacer, de trouver les espaces... Mais on ne peut pas jouer contre un seul joueur. Bien sûr, nous allons devoir savoir défendre contre lui, mais contre les tous les Belges aussi. [...] La Belgique a les meilleures options à chaque poste. C'est une grande équipe, peu importe le onze de départ", a conclu Markku Kanerva.