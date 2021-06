Thorgan Hazard est forfait pour le match face à la Finlande

C'est confirmé : Thorgan Hazard ne fera pas le voyage jusqu'à Saint-Pétersbourg pour le match face à la Finlande. En conférence de presse, Roberto Martinez avait annoncé que le joueur avait reçu un petit coup au niveau du genou.

Par précaution, le joueur du BVB fera donc l'impasse sur la dernière rencontre des phases de groupe. Il devrait être de retour pour les 8es de finale de la compétition. A noter que Thorgan Hazard était le seul absent du dernier entraînement des Diables avant le départ pour Saint-Pétersbourg.

UPDATE: @HazardThorgan8 won't travel with the team to Saint Petersburg. #DEVILTIME #EURO2020