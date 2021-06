Harry Kane ne pense pas à l'avenir : "Pas encore de contacts"

Harry Kane va-t-il rester à Tottenham ? L'attaquant aurait fait savoir au club ses envies de départ.

Alors que Manchester City aurait fait une offre de plus de 100 millions d'euros pour Harry Kane, le buteur de Tottenham affirme qu'il est actuellement concentré sur son Euro et n'a pas encore évoqué son avenir avec le club. "Quand je suis avec l'Angleterre, je suis à 100% concentré sur l'équipe d'Angleterre. Mon frère est mon agent, mais les seuls mots que j'ai échangés avec lui ces dernières semaines, c'était "bonne chance, ramène la victoire". Après les matchs, un docteur du club me checke pour voir si tout va bien, mais à part ça, je n'ai pas de contacts", déclare-t-il dans des propos relayés par Sky Sports.