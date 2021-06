Roberto Mancini peut souffler : "Un match difficile peut aussi nous aider"

L'Italie a eu très chaud, mais s'est qualifiée pour les quarts de finale en venant à bout de l'Autriche via les prolongations. Une première épreuve pour Roberto Mancini, qui restait positif.

La Squadra Azzurra s'est parée de ses habits les plus traditionnels ce samedi, après une phase de poules chatoyante : une qualification par la petite porte face à une Autriche vaillante et qui méritait peut-être mieux ... ce que ne croit pas Roberto Mancini : "Je pense que nous méritions cette qualification. Même si on prend ce but en fin de match. En première période, nous aurions pu marquer, et même si en seconde nous étions en difficulté physiquement, on a mérité de gagner à la fin", estime le sélectionneur italien en conférence de presse.

"La différence est venue des joueurs sortant du banc. Chiesa et Pessina ont été très bons. On savait que ce serait très difficile, mais un match aussi difficile peut aussi nous faire du bien", ajoute Mancini. "En quarts, ce sera la Belgique ou le Portugal : ce sont deux équipes extraordinaires".