Martinez rassure concernant Hazard et De Bruyne : pas de forfait !

La presse n'avait qu'une question à la bouche à l'arrivée de Roberto Martinez en conférence : qu'en est-il de Eden Hazard et Kevin De Bruyne ?

Le sélectionneur des Diables avait du positif à annoncer : "Les nouvelles sont assez bonnes les concernant. Il n'y a pas de dommages structurels et ils vont assez bien, mais nous sommes bien sûrs dans une course contre la montre", concède Roberto Martinez. "Le match est déjà vendredi, et il faudra donc travailler au jour le jour. Si le match était aujourd'hui, ils ne seraient pas fit".

A priori, Hazard et KDB seront de la partie, mais ... "Il y a peu de chances de les avoir à 100%. Mais ils restent avec le groupe et devraient être impliqués. L'idée est que si nous passons, ils seront fit pour la demi, ce qui veut dire qu'ils prendront part à la préparation du quart de finale".

Pas de regrets concernant Eden Hazard

Eden Hazard a été matraqué par les Portugais, mais Roberto Martinez n'a pas envisagé de le sortir plus tôt. "Non", affirme-t-il fermement. "C'était son meilleur match en deux ans, son impact sur le jeu était phénoménal, et la dernière chose que vous voulez est de sortir un joueur dans cette situation", continue-t-il.

"Oui, j'étais triste de le voir se blesser à la fin, mais je n'ai pas de boule de cristal. Le Portugal a cassé le match, c'est vrai, mais c'est un match à élimination directe et c'est un aspect que nous ne pouvons pas contrôler", conclut Martinez. "C'est le moment où nous avons besoin de joueurs faisant la différence".