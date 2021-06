Balikwisha ne rejoindra pas Bruges gratuitement

C'est l'imbroglio autour de la situation de l'attaquant du Standard.

Annoncé au Club de Bruges depuis quelques semaines, Michel-Ange Balikwisha a aussi été approché par l'Antwerp, ce qui est venu mettre un grain de sable dans la transaction.

L'information de ce mercredi c'est que le joueur ne s'est pas présenté à l'Académie et aurait demandé à être libéré de son contrat en utilisant la loi de 78.

Du coup, selon nos informations, le Club de Bruges n'est plus intéressé par le joueur à la suite de cette action. Pour le champion en titre, tout était réglé avec le joueur et le Standard, et il n'en sera pas autrement.

Cette histoire n'en est pas encore à son terme.