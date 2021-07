Même Dries Mertens est surpris par l'Italie

Dries Mertens s'attend à un match très difficile contre l'équipe de sa seconde patrie.

Dries Mertens attend avec impatience le match de vendredi, car l'Italie, c'est sa seconde patrie. "Bien sûr, ce sera un match spécial pour moi. Je connais quasiment tous les joueurs de l'équipe adverse. J'habite là-bas depuis huit ans et je me sens un peu Italien."

Et ce choc contre la Squadra ne sera pas simple pour les Diables. Dries Mertens en est conscient. "Cette équipe peut très, très bien jouer au foot. Balle au pied, ils sont impressionnants. Je pense que tout le monde est impressionné par ce qu'ils ont fait jusqu'ici."

Et si Dries Mertens connaît le football italien par coeur, il ne s'attendait pas à un tel début de tournoi de la part de la Squadra. "Selon moi, c'est l'Italie qui a proposé le plus beau football jusqu'ici. C'est beau à voir. Et je dois être honnête: je ne m'y attendais pas."