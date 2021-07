Quels joueurs pour relancer les Bleus ?

Quelques jours après l'élimination des Bleus en huitième de finale contre la Suisse, l'heure est à la réflexion. Sur quels joueurs l'équipe de France peut-elle s'appuyer pour entamer un nouveau cycle ?

Les Bleus ont râté leur Euro. Alors qu'ils étaient annoncés comme les grands favoris du tournoi, les champions en titre ont finalement échoué dès les huitièmes de finale, face à la Suisse. Quelques jours après leur élimination, les critiques pleuvent, la tension monte et les questions se multiplient. Mais au coeur de ce marasme, il est déjà temps de se tourner vers l'avenir. Comment l'équipe de France peut-elle se relever ? Quels joueurs sont capables de donner un second souffle ?

Gardien de but : Meslier en numéro trois ?

Le gardien de Leeds sort d'une saison pleine en Premier League (35 matchs, 11 clean-sheets). À 21 ans, il est l'un des plus grands espoirs de son pays à un poste où le réservoir français est limité. Sans pour autant contester le statut de Lloris ou celui de Maignan, l'ancien Lorientais pourrait trouver sa place dans le groupe.

Défenseurs : renouveler les latéraux, concurrencer la charnière

Parmi les vérités qui fâchent, la mauvaise gestion des latéraux est en première ligne. Au moment de composer son groupe, Didier Deschamps a laissé plusieurs jeunes talents sur le carreau. À droite, Mukiele, qui enchaîne les matchs du côté de Leipzig (108 en trois saisons) n'a encore jamais été appelé, tout comme Théo Hernandez à gauche. Pourtant, ce dernier a réalisé une très bonne saison du côté de l'AC Milan. Enfin, malgré des performances abouties avec le Real Madrid, Ferland Mendy a trop souvent été écarté au profit d'autres joueurs (Digne notamment).

Dans l'axe, la charnière Varane-Kimpembe est bien installée. Derrière elle, la concurrence est faible, pour ne pas dire plus. Lenglet, catastrophique contre la Suisse, Zouma, non utilisé pendant l'Euro, et Koundé, deux fois positionné en tant que latéral, semblent loins de faire bouger les choses. C'est pourquoi, un peu de sang neuf semble bienvenue. Upamecano (3 capes), Wesley Fofana ou encore Ibrahima Konaté mériteraient d'avoir leur chance.

Milieux de terrain : amener de la créativité

Dans l'entre-jeu, la variété des profils est limitée. En effet, parmi les 26 joueurs présents à l'Euro, seul Pogba se démarque réellement des autres. La Pioche a profité de la compétition pour réaffirmer son importance dans la construction du jeu. Mis à part lui, Didier Deschamps avait surtout retenu des milieux performants dans la couverture ou à la récupération (Kanté, Rabiot, Tolisso, Sissoko). Mais c'est peut-être de créativité dont ont le plus besoin les Bleus. Ainsi, les qualités de Nkunku ou d'Aouar pourraient apporter un peu de nouveauté dans ce registre.

© photonews

Mais l'équipe de France possède une autre étoile, un diamant brut qui pourrait bien devenir indispensable dans les années à venir : Eduardo Camavinga. Le Rennais a connu un exercice 2020/2021 mitigé, mais son talent ne fait aucun doute. Sa progression, mais aussi son été, sera à suivre de très près.

Attaquants : les jeunes toquent à la porte

Le secteur offensif est sans doute le secteur de jeu le mieux fourni en France. Toutefois, certains jeunes joueurs pourraient se frayer un chemin au milieu de la concurrence pour atteindre Clairefontaine. Moussa Diaby et Amine Gouiri, tous deux âgés de 21 ans, font notamment partie de ces talents qui montent en puissance. De son côté, Odsonne Edouard (23 ans) présente un profil bien différent de ceux déjà présents dans l'effectif actuel. Un atout qui pourrait plaider en sa faveur.

Dans l'ensemble, les Bleus ont besoin de changement. Même si le groupe est composé de quelques uns des meilleurs joueurs du monde (Pogba, Griezmann, Benzema, Mbappé), il possède certaines lacunes. Camavinga, Mukiele, Hernandez, Aouar, Diaby... semblent prêts à l'intégrer. Leur jour de gloire est peut-être arrivé.