Camavinga a pris sa décision pour son futur et il veut rester en Ligue 1... mais pas à Rennes

Le jeune espoir français, qui n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour l'Euro, affiche ses préférences !

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Eduardo Camavinga (18 ans, 35 matchs et 1 but en L1 cette saison) se dirige bien vers un départ du Stade Rennais cet été. Selon les informations de RMC, les représentants du milieu de terrain ont annoncé aux dirigeants rennais qu'il ne prolongerait pas en Bretagne. L'objectif ? Forcer son départ vers le Paris Saint-Germain !

Longtemps annoncé au Real Madrid, l'international français aurait fait du PSG sa priorité afin de poursuivre sa progression en France. Par ailleurs, la radio confirme l'intérêt du club de la capitale et annonce des discussions entamées par le président parisien Nasser Al-Khelaïfi avec son homologue rennais Nicolas Holveck. Pour l'heure, aucune offre n'a été formulée par le vice-champion de France qui s'attend à des négociations longues et difficiles.

Alors que le joueur n'a plus qu'un an de contrat, Rennes réclamerait 100 millions d'euros pour sa pépite ! Et le propriétaire du club, François Pinault, ne serait pas enclin à beaucoup négocier le montant final. D'autant que l'intérêt de nombreux clubs étrangers risque de faire grimper les enchères. Reste à savoir jusqu'où ce beau monde sera prêt à monter. Et jusqu'où Rennes pourra vraiment résister pour un joueur libre de partir gratuitement dans un an