Sergio Ramos à Paris, une question d'heures

Le désormais ancien joueur du Real Madrid se rapproche du PSG.

Libre au terme de son contrat avec le Real Madrid, le défenseur central Sergio Ramos (35 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga pour la saison 2020-2021) se trouve en discussions avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs jours. Et d'après les informations d'ESPN ce jeudi, les deux parties sont désormais en négociations avancées avec un accord très proche.

Ainsi, l'international espagnol pourrait signer un bail d'un an avec le vice-champion de France, avec une année supplémentaire en option, et un salaire revu à la baisse par rapport à ce qu'il touchait à Madrid (13 millions d'euros par an). De plus, selon l'émission ibérique El Golazo de Gol, le frère de Ramos, René, a même réalisé le voyage à Paris pour potentiellement finaliser cette opération avec les dirigeants franciliens.