📷 L'élimination des Bleus pas encore digérée par Antoine Griezmann

Le favori de l'Euro a pris la porte de manière prématurée face à la Suisse.

Eliminée fare à la Nati (3-3, 5-4 aux t.a.b.), la sortie de la France en a choqué plus d'un, avant de révéler des tensions au sein du groupe et des familles de certains joueurs.

Antoine Griezmann pour sa part n'a pas encore digéré cette élimination comme le montre son message posté sur son compte Instagram : "Difficile de passer à autre chose après cette défaite ! Sortir vainqueur de cette compétition était un rêve, un objectif pour nous. Nous allons apprendre de nos erreurs et revenir plus fort. Je tiens à vous remercier… vous les Français présents dans les stades, devant vos écrans en famille ou entre ami(e)s. Et un grand merci à tous nos supporters qui portaient fièrement nos couleurs les jours de match."

La France devra désormais repartir de l'avant et panser ses plaies, avant de remettre son titre de champion du monde en jeu.