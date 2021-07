Matej Mitrovic prolonge l'aventure au Club de Bruges

Nouveau bail pour le défenseur croate dans la Venise du Nord.

L'aventure continue pour Matej Mitrovic dans la Venise du Nord. Le défenseur central croate, à qui il restait un an de contrat, a signé un nouveau bail de trois ans avec les Gazelles.

Il était arrivé à Bruges en janvier 2018. À l'origine, il était prêté par Besiktas pour six mois, mais il a rapidement convaincu la direction brugeoise, qui a déboursé 3,5 millions d'euros pour s'attacher définitivement ses services. Trois ans plus tard, il a cumulé 45 matchs, 1 but et 2 assists pour les Blauw en Zwart.