Dortmund lorgne sur un talent du PSV

Noni Madueke pourrait filer à Dortmund cet été, même si aucune offre concrète n'est encore parvenue au PSV.

Alors que le Borussia Dortmund devrait perdre Jadon Sancho dans les prochains jours, un autre jeune talent anglais pourrait venir garnir les rangs des Jaune et Noir cet été. L'ailier Noni Madueke, qui a tapé dans l'œil des recruteurs du Borussia selon les informations d'Algemeen Dagsblad.

Âgé de 19 ans, l'international U21 anglais avait rejoint le PSV en 2018, après être passé par les centres de formation de Crystal Palace et Tottenham et il sort d'une saison pleine avec le club néerlandais: 24 matchs, 7 buts et 6 assists en EreDivisie.