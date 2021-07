Le spectre d'un retour de Ben Arfa à l'OM à nouveau évoqué

Hatem Ben Arfa n'a pas vraiment réussi à se relancer à Bordeaux, malgré quelques étincelles, mais conserve toute son aura en France et notamment à Marseille où il a écrit quelques unes des plus belles pages de sa carrière.

Et le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, aurait une idée romantique en tête : celle de faire revenir au bercail l'ancien prodige du Vélodrome. D'après L'Equipe, Sampaoli aurait ainsi contacté Hatem Ben Arfa (34 ans), et serait intéressé à l'idée de relancer le génial milieu offensif qui reste pourtant sur un semi-échec aux Girondins de Bordeaux.

Semi, car s'il s'est mis à dos le vestiaire et a été écarté par son coach, Ben Arfa a par moments montré tout son génie, et a surtout eu du mal à s'épanouir dans le contexte bordelais compliqué. En faire un joker de luxe à l'OM, son club de coeur, a donc du sens ... mais Pablo Longoria, directeur sportif marseillais, serait hésitant, alors que le mercato phocéen est actuellement hyperactif. HBA, cependant, est libre et Sampaoli est fan absolu du joueur ...