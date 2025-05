📷 Youri Tielemans, fatigué, mais plus fort que jamais : double récompense pour le Diable Rouge à Aston Villa

Rudi Garcia l’a rappelé en conférence de presse, peu après l’annonce de sa deuxième sélection à la tête des Diables Rouges : Youri Tielemans a été énormément sollicité cette saison.

Peut-être même un peu trop, comme l’a souligné le technicien français. Le milieu d’Aston Villa a disputé pas moins de 52 rencontres toutes compétitions confondues, pour un total impressionnant de 4 483 minutes de jeu.

Sans surprise, le Diable Rouge de 28 ans souffre d’une petite blessure en cette fin de saison. Il figure toutefois bien dans la liste de Rudi Garcia, qui espère pouvoir compter sur lui pour les deux premiers matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026, en Macédoine du Nord puis contre le pays de Galles.

Fatigué, sans doute, mais fort d’une saison remarquable. Tielemans a probablement atteint le sommet de sa carrière, et son club ne s’y est pas trompé : il a été élu joueur de la saison à la fois par ses coéquipiers et par les supporters d’Aston Villa.

Une double consécration pour le milieu belge, devenu incontournable au cœur du jeu. Il a largement contribué à la superbe saison des Villans, sixièmes de Premier League, qui ont atteint les demi-finales de la FA Cup (éliminés par Crystal Palace) et les quarts de finale de la Ligue des Champions, où ils ont été sortis par le PSG malgré une belle victoire au retour. Cette saison, Youri Tielemans a clairement franchi un nouveau cap.

What a campaign 🤩



Our Aston Villa Men’s squad have voted Youri Tielemans as the 2024/25 Players’ Player of the Season! 🥇 pic.twitter.com/WP28BKuT9T