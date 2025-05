Igor De Camargo rêve de devenir T1 et veut s'offrir un premier grand défi la saison prochaine

Déçu par l'échec de la montée en Jupiler Pro League, puis par l'arrivée de Gueïda Fofana, Igor De Camargo est à la recherche d'un premier défi en tant qu'entraîneur principal et pourrait quitter le RWDM pendant l'été.

Entraîneur adjoint de Yannick Ferrera au RWDM durant toute la saison, Igor De Camargo a été, comme tout le club bruxellois, profondément marqué par l’échec de la montée en Jupiler Pro League.

Nommé entraîneur principal par intérim pour le match aller du barrage contre Lokeren, l’ancien attaquant brésilien du Standard a ensuite dû reprendre son poste d’adjoint lorsque Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de Lyon, a été nommé par John Textor pour diriger le dernier match.

Igor De Camargo veut devenir T1 et pourrait quitter le RWDM

Cette décision a été une déception pour Igor De Camargo (42 ans), qui prépare ses diplômes d’entraîneur et rêve d’obtenir une véritable première chance en tant que coach principal. L’ancien Rouche, qui a terminé sa carrière de joueur au RWDM, a vécu cet épisode comme un nouveau coup dur.

Après avoir signé un contrat de deux ans à son arrivée en juillet 2023, Igor De Camargo arrive en fin de contrat à Molenbeek et devra discuter avec la direction pour décider de son avenir.

Comme il l’a récemment confirmé dans un entretien accordé à nos confrères de la Dernière Heure, De Camargo souhaite devenir entraîneur principal le plus rapidement possible. L’arrivée de Gueïda Fofana, qui sera encore en poste au début de la saison prochaine, pourrait le pousser à ne pas renouveler son contrat et à chercher un premier défi en tant que T1.