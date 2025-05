Un communiqué attendu : Monaco donne de plus amples informations sur son jeune Montois victime d'un malaise cardiaque

Samuel Nibombé s'est occasionné une vilaine frayeur en s'effondrant en plein match avec les espoirs de Monaco. Son état est désormais stable.

C'était l'inquiétante information d'hier soir : lors de la fin de la finale du Challenge Espoirs entre Rennes et Monaco, Samuel Nidombé a été victime d'un malaise cardiaque. Tombé inanimé sur le terrain, il a été immédiatement pris en charge, emmené en urgence à l'hôpital le plus proche.

Les premiers bruits de couloir faisaient état d'une évacuation dans un état conscient, Monaco se montrant rassurant. Le club est revenu avec de plus amples informations au sujet de l'international U19 belge.

Nidombé hors de danger

"L'AS Monaco est heureux d'annoncer que Samuel Nibombé va bien. Il a passé la nuit à l'hôpital, son état est stable et les nouvelles sont positives", peut-on lire dans le communiqué. "Le Club tient à remercier chaleureusement la FFF et le Stade Rennais pour la qualité d'accueil et d'organisation de la rencontre, ainsi que pour la collaboration exemplaire entre les staffs des deux clubs".

Les Monégasques ont également remercié les auteurs des très nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux. Le Montois de 17 ans va désormais prendre le temps de se reposer et de digérer ce qu'il s'est passé pour mieux aviser sur les suites à donner à ce malaise cardiaque.

Formé à Mons jusqu'à ses huit ans, Samuel Nidombé a ensuite rejoint l'Académie d'Anderlecht jusqu'en 2018. Après cinq ans à Charleroi, il a ensuite fait le grand saut vers l'AS Monaco en juillet 2023. Espérons que cet incident ne le freine pas dans sa carrière, qui s'annonçait prometteuse.