Harry Kane amer après la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro : "La façon la plus désagréable de perdre au monde"

Le buteur des Three Lions aura porté son équipe en finale après avoir connu un début de tournoi compliqué.

Harry Kane, les joueurs anglais ainsi que les supporters auront du mal à digérer cette défaite en finale de l'Euro 2020 face à l'Italie. Les Three Lions, qui avaient le match en main rapidement, ont été battu aux tirs au but dimanche soir.

"Je n'aurais pas pu donner plus que ça, les gars n'auraient pas pu donner plus que ça. Les tirs au but sont la façon la plus désagréable de perdre au monde. Ce n'était pas notre soir, mais cela a été un tournoi fantastique et on doit être fiers et garder la tête haute", a commenté le buteur anglais au micro de la BBC.

"Cela va faire mal sur le moment, mais on est sur la bonne voie et on bâtit. J'espère qu'on pourra progresser grâce à cela l'an prochain."