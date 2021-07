Sander Berge dans le viseur d'Arsenal

L'ancien Genkois ne devrait pas s'éterniser en Championship.

Un an et demi après avoir quitté Genk, Sander Berge a connu une saison délicate avec Sheffield United. À titre collectif surtout: les Blades ont bouclé la Premier League à la dernière place et évolueront en Championship la saison prochaine. Mais aussi à titre personnel: blessé et opéré, le Norvégien a manqué la moitié de la saison.

Mais il a quand même su séduire la Premier League depuis son arrivée. Le boss de Sheffield United a d'ailleurs laissé entendre qu'il ne devrait pas rester au-delà de la fin du mercato estival. Et selon les informations de Football London, Arsenal serait en tête de liste pour tenter de recruter le médian qui avait fait ses preuves du côté de Genk entre 2017 et 2020.