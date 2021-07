L'Excel Mouscron discute avec un ex-Standardman et Diable Rouge !

Mouscron semble vouloir se constituer un noyau capable de jouer la remontée immédiate en Jupiler Pro League.

Après les arrivées de Cristophe Diandy (officielle) et Clément Tainmont (à confirmer), l'Excel Mouscron veut encore frapper un grand coup cet été en vue de la saison de D1B : les Hurlus seraient, d'après Sudpresse, en discussions avec Luis Pedro Cavanda (30 ans), libre depuis plus d'un an désormais et la fin de son contrat au Standard de Liège.

L'ancien Diable Rouge (2 caps) avait été cité du côté de Seraing, mais ne devrait finalement pas rejoindre les Métallos. Mouscron aurait donc flairé le bon coup et voudrait attirer l'ancien latéral de la Lazio Rome (80 matchs) et du Standard (60 matchs). Affaire à suivre ...