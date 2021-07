Saint-Trond, une saison difficile en prévision ?

La saison reprend le 23 juillet et il est temps de présenter toutes les équipes de Pro League. Après l'AS Eupen, place aux Canaris.

Saint-Trond a terminé 15ème la saison dernière et le noyau n'a pas été renforcé. La situation de Yuma Suzuki n'est toujours pas claire. Les dirigeants japonais veulent le vendre pour libérer du budget pour d'autres transferts, mais en attendant, l'attaquant ne semble pas désireux de jouer les matchs amicaux. Et ce alors que le nouvel entraîneur Bernd Hollerbach peut l'utiliser.

Hollerbach a déjà mentionné à plusieurs reprises vouloir des renforts. Lors du match amical contre Westerlo, il a dû mettre Stan Van Dessel au poste d'arrière gauche. De plus, des joueurs importants comme Steve De Ridder et Jorge Teixeira sont toujours absents pour cause de blessure.

Dans ces conditions, le STVV peut connaître un début de championnat difficile et risque de rester derrière pour toute la saison.

© photonews

Les départs et les arrivées

Les Canaris ont signé Dimitri Lavalée (Mayence) et Junior Pius (Antwerp). Avec Aboubakary Koita qui est arrivé en provenance de Waasland-Beveren, ils ont un attaquant qui peut faire la différence. Mais il est encore possible d'améliorer la qualité. Sankhon, Asamoah, Nazon, Lathouwers, Masoudi, Colombatto, Vagiannidis et Colidio sont tous partis. Et cela fait une différence.

Points d'interrogation

Les supporters commencent à s'inquiéter. Ils craignent que le propriétaire japonais ne fasse pas tout de suite du club trudonnaire une priorité. Saint-Trond a fait savoir que de nouveaux joueurs vont arriver, mais la question est de savoir quand. Après tout, le championnat reprend dans dix jours.