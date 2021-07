Officiel : le LOSC prolonge son capitaine

José Fonte a été un élément clé du titre de Lille la saison dernière.

Lille a prolongé le contrat de José Fonte. Le défenseur central et capitaine du LOSC évoluera ainsi durant une saison supplémentaire chez le champion en titre.

Du haut de ses 37 ans, Fonte garde donc le rythme et s'apprête à poursuivre son aventure au plus haut niveau, et ce, malgré son âge.

Lille défendra son titre et jouera la Ligue des Champions cette saison, et aura donc besoin de l'expérience de l'international portugais qui compte 114 apparitions avec les Dogues.

"Je suis très heureux de continuer cette aventure avec le LOSC. Je tiens à remercier le président pour sa confiance et j’ai une grande pensée pour mes coéquipiers que je retrouverai à Lille dans quelques jours. Je n’oublie pas les supporters qui me soutiennent et m’ont envoyé beaucoup de messages de sympathie", a communiqué le capitaine suite à l'officialisation de la nouvelle.