Genk a un accord avec le successeur de Paul Onuachu

Au Racing Genk, Paul Onuachu semble vouloir partir cet été. Les Limbourgeois sont donc déjà à la recherche d'un remplaçant.

Le Racing Genk s'intéresse fortement à Iké Ugbo depuis un moment et aurait désormais un accord personnel avec l'attaquant de Chelsea qui a joué la saison dernière en prêt du côté du Cercle de Bruges, selon le très bien informé Fabrizio Romano.

Chez les Vert et Noir, le Nigérian a marqué 17 fois la saison dernière. A Stamford Bridge, il entre dans sa dernière année de contrat et doit donc partir. Cependant, il existe d'autres clubs intéresés. West Ham, Fulham, l'Eintracht Francfort, Feyenoord et le PSV sont également sur les rangs. Le buteur veut du temps de jeu et préfèrerait donc Genk. Il devrait coûter entre 3 et 5 millions d'euros, plus un pourcentage à la revente.