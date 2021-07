Alexandre Boucaut aide les aspirants arbitres: "Leur apprendre les bons gestes"

Alexandre Boucaut, arbitre bien connu de notre championnat, est aussi présent auprès des jeunes (voir très jeunes) futurs arbitres. Nous sommes allés à sa rencontre pour découvrir la formation et l'initiation des futurs hommes en noir en Belgique.

Dans la première partie de notre entretien avec Alexandre Boucaut, ce dernier a montré sa satisfaction de voir des stages d'arbitrage s'organiser, comme celui qui se déroule cette semaine dans les installations du RFC Tilleur.

Mais si on sait que lors d'un stage de football, la technique, les tirs, le jeu est appris aux enfants, qu'est ce qu'on peut apprendre à des jeunes intéressés par l'arbitrage? "Nous travaillons la technique d'arbitrage, le physique nécessaire et le placement", nous confie Alexandre Boucaut.

"Pour des jeunes arbitres, l'image qu'ils donnent doit respirer la spontanéité, la fermeté, le niveau de confiance de la décision et qui dit confiance entraîne de la performance. Tout cela est bénéfique pour tout le monde sur et en dehors du terrain. Nous sommes là pour leur apprendre les bons gestes, comme cela la première fois qu'ils vont arbitrer ils auront les bases. Quand on a le placement, le déplacement, le coup de sifflet qui varie selon l'importance de la décision alors on peut se concentrer sur les prises de décision et le management des joueurs".

Il insiste sur l'importance de cette apprentissage lors ce ce stage: "Sur une semaine, ils peuvent vraiment acquérir un bon coup de sifflet, une dynamique, un placement adéquat. Ils auront une longueur d'avance sur ceux qui n'ont jamais rien fait. Nous sommes aussi là pour répondre à leurs questions, que ce soit sur le foot pro ou sur des phases qu'ils ont vu sur certains matches. L'échange est important".