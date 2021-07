Philippe Clement revient sur la fin de match houleuse: "Un gardien qui a deux fois des crampes..."

Philippe Clement a donné sa version des 10 minutes (et plus) de temps additionnel. Plutôt que de les commenter en profondeur, il revient surtout sur les pistes de réflexion.

C'est vraiment l'évènement de cette fin de rencontre entre le Club de Bruges et Eupen. L'arbitre de la rencontre, monsieur Bram Van Driessche, a accodé 10 minutes de temps additionnel, et même plus puisque le but de De Ketelaere est tombé à la 103ème minute.

Philippe Clement est revenu sur cet évènement. "Leur gardien a eu trois fois des crampes.... Je pense que c'est correct. Je pense surtout que ce qu'il s'est passé aujourd'hui devrait se dérouler plus souvent. On sait que l'UEFA teste certaines choses (Un arrêt du chrono en cas de blessure ou de sortie, NDLR), pour améliorer le temps effectif du football. Il faut trouver des solutions ensemble, et aider les arbitres".

Quoi qu'il en soit, le Club de Bruges a profité de ces arrêts de jeu puisque De Ketelaere a égalisé au bout du bout de la rencontre.