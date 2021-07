Théo Pierrot : "Nous sommes dans une période d'apprentissage, mais il ne faudra pas que cela dure trop longtemps..."

Seraing s'est incliné pour son retour en première division belge. Les Métallos n'ont rien pu faire contre Courtrai (2-0).

Théo Pierrot fêtait son 150ème match avec le RFC Seraing et ses dix premières minutes en D1A samedi lors de la défaite sérésienne à Courtrai. "J’étais vraiment content de jouer en D1A, même si ce n’était que 10 minutes. Surtout après ma blessure à la cheville en fin de saison dernière. Ma préparation a été un peu tronquée car je n’ai pas pu jouer tous les matchs amicaux. Je suis toujours prêt à aider l’équipe. La saison dernière, j’ai aussi commencé sur le banc avant de regagner ma place et mon brassard", a confié le médian à l'issue de la rencontre.

Niveau de la D1A

Le Français savait à quoi s'attendre pour cette première joute au sein de l'élite. "Nous étions prévenus car les erreurs à ce niveau-là, elles se paient cash. On l'a vu sur le premier but. C'est dommage car nous étions bien dans la rencontre. Nous nous rendons compte également du niveau de la D1A. Il faudra encore faire de nombreux réglages et mettre plus d'intensité. Nous sommes dans une période d'apprentissage mais il ne faudra pas que cela dure trop longtemps car il faudra prendre des points. La saison dernière, Mouscron a payé très cher son début de saison l'année dernière (Relégués en D1B, les Hurlus avaient signé un 3 sur 27). Il faut vite se remettre en question et prendre des points. Mais tout n'est pas à jeter, il y a du positif. C'est une saison qui s'annonce difficile, mais nous avons un chouette défi à réaliser", a précisé le joueur âgé de 27 ans.

© photonews

Plus petit budget de JPL

Pour beaucoup d'observateurs, les Métallos sont un oiseau pour le chat. "C'est normal, nous sommes le plus petit budget (entre 5 et 5,5 millions euros) de Jupiler Pro League. Profitons de cette situation d'outsider car nous avons des joueurs bourrés de qualités et qui l'ont prouvé la saison dernière. Je suis persuadé que nous pouvons atteindre rapidement le niveau requis pour cette division", a conclu Théo Pierrot.