Gojko Cimirot, le retour du patron: "Je sens que je reviens en forme"

Le milieu de terrain des Rouches nous fait le tour d e l'actualité de son club: les supporters, le début de saison mais aussi l'avènement des jeunes de la SL16.

En conférence de presse comme sur le terrain, Gojko Cimirot est discret, mais chaque mot est dosé avec précision et il va à l'essentiel. Ce vendredi, dans les locaux de la SL16, le Bosien est revenu sur la saison précédente, sur sa saison précédente, et il sait très bien qu'il n'a pas été à son meilleure niveau.

"Franchement, la saison dernière a été compliquée. Le Corona a changé beaucoup de choses, on a joué sans les supporters. L'adaptation a été difficile, car jouer dans un stade vide ce n'est pas la même chose. Mais c'est le passé, cette saison on va pouvoir compter sur nos supporters. Moi, je me sens mieux, j'ai pu faire toute la préparation et je sens que je reviens en forme. Je suis confiant pour la suite".

Comme il dit, c'est le passé, mais le présent, c'est ce début de championnat avec une rencontre inaugurale contre Genk. Malgré l'égalisation limbourgeoise dans le temps complémentaire, Cimirot voit le positif.

"Le premier match était bon, on a montré un beau jeu, on a joué en groupe. Nous pouvons être fiers de ce qu'on a fait sur le terrain, car nous avons travaillé de la première à la dernière seconde."

Tout cela doit permettre au club de réussir sa saison. On le sait il y a quelques jours Leye avait parlé d'Europe, en parlant "des trois chemins pour l'obtenir". Le discours de Cimirot va dans le même sens. "C'est important pour nous de retrouver l'Europe. C'est la seule chose que nous voulons mais pour cela il faudra donner tout sur le terrain chaque semaine".

Lui qui est arrivé au Standard depuis le mois de janvier 2018 a vu défiler les joueurs. Maintenant, il est devenu un homme d'expérience qui peut encadrer les jeunes. Et ces derniers l'impressionnent. "Ils montrent chaque jour sur la pelouse qu'ils ont du talent. Mais ils ont aussi envie de s'entraîner dur. Ils veulent, lors de chaque match, faire la différence et tout donner. C'est positif.

La bonne saison du Standard sera dépendante de cette envie sur le terrain, et sur la régularité de l'équipe. Pour cela, il faudra déjà rapporter quelque chose de Zulte Waregem ce dimanche.