🎥 Insolite : quand un arbitre anglais accorde un carton jaune... à des supporters

Il faut suivre le football anglais pour assister à ce genre d'événément insolite. Aston Villa se déplaçait à Bristol City pour une rencontre amicale qui était arbitré par l'Anglais Kevin Friend.

Présents dans les tribunes, les supporters de Villa ont commencé à entonner des chants insultants envers un autre homme en jaune anglais ("tu n'es qu'une m****, Mike Dean", en référence au célèbre arbitre de Premier League).

Face à la situation, M. Friend a préféré réagir avec humour en brandissant un bristol jaune... aux supporters présents dans la tribune. Une réaction bien applaudie dans les tribunes !

Kevin Friend giving a yellow card to the crowd for singing ‘You’re just a s*?! Mike Dean’ 😂 pic.twitter.com/2hsp2QIVQu