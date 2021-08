Ligue 1 2020-2021: Lyon, le jeu et l'équipe avant tout

Ce vendredi, les trois coups de la Ligue 1 seront donné avec la rencontre entre Monaco et Nantes. C'est l'occasion de faire le tour des favoris à la succession de Lille et des têtes connues du championnat. Nous poursuivons avec L'Olympique Lyonnais.

L'Olympique Lyonnais, qui disputera l'Europa League cette saison après une année sans joutes européennes, est en train de miser sur le long terme. Le transfert de ce mercato estival, c'est l'ancien coach de l'Ajax ou de Leverkusen Peter Bosz. Le Néerlandais, avec sa philosophie, a été choisi pour réussir sur le long terme.

D'ailleurs, son noyau n'a pratiquement pas bougé. Seuls deux joueurs sont arrivés: Damien da Silva et Henrique, tous deux libres, en début de mercato. Moussa Dembélé est revenu de son prêt à l'Atlético, et jusqu'ici Bosz met en place son système de jeu et sa passion pour la possession de balle. Il a aussi la charge d'intégrer les jeunes.

Le mercato va suivre

Cependant, Lyon va se renforcer, mais pour cela il faudra être patient. En effet, les Gones attendront la fin du mercato pour profiter des dernières bonnes affaires. Le but: trouver un latéral gauche, un milieu de terrain défensif et un attaquant pouvant jouer sur l'aile.

Au niveau des départ, certains ne seront pas retenus comme Thiago Mendes ou même Moussa Dembélé qui souhaite retrouver un nouveau club à l'étranger. Pour le reste, la fusée lyonnaise est sur la rampe de lancement, mais elle prendra du temps avant de décoller et d'essayer d'avoir un titre dans les prochaines années. Jean-Michel Aulas se montre patient. Pour une fois....