🎥 Victime d'un tacle assassin, Wesley Fofana donne de ses nouvelles

Wesley Fofana a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. "Salut les gars, merci beaucoup pour tous vos messages. C'est une sale journée aujourd'hui mais je suis dans un club énorme avec une équipe médicale géniale. Je vous donnerai plus de nouvelles dès que j'aurai le diagnostic final mais nous savons déjà que j'ai une fracture du péroné. Je reviendrai bientôt, et plus fort", a écrit le défenseur français de Leicester City sur les réseaux sociaux.

Le défenseur central devrait être absent des terrains pendant 3 à 4 mois.

Hello guys, many thanks for all your messages. It is a bad day today but I am in a tremendous club with a wonderful medical team. I will give you news as a soon as I have a final diagnosis but we already know that I have a fibula fracture. I will come back soon and stronger pic.twitter.com/lYIccZ0Bb9