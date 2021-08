Le Parc Astrid va retrouver l'Europe : "On va jouer ce match à fond également"

Vincent Kompany s'est exprimé à la veille de la réception du KF Laçi par Anderlecht en Conference League. Un match qui célèbre le retour de l'Europe au Lotto Park.

Presque trois ans : voilà le temps qu'il aura fallu attendre pour que le Lotto Park retrouve l'Europe. C'était en 2018, le 29 novembre, et Anderlecht recevait le Spartak Trnava. Depuis, Vincent Kompany est arrivé avec l'objectif clair de retrouver les compétitions européennes, et ce duel face au KF Laçi en était la première étape. Après la victoire 0-3 en Albanie, cependant, on s'attend à voir le groupe tourner un peu.

"Le calendrier est chargé et on a beaucoup joué récemment mais chaque match, on va le commencer avec pour objectif de se créer un maximum d'occasions et de le gagner", affirme Vincent Kompany. "On va y aller à fond. L'équipe est compétitive et c'est le plus important pour moi. Les résultats ont mis un peu de temps à venir mais ce n'est pas ce que je regarde en priorité, c'est la progression de l'équipe".

Pas de Zirkzee ce jeudi

Le 11 devrait donc changer ce jeudi. "Certains joueurs jouent plus, d'autres moins, l'objectif est d'en lancer un maximum en ce début de saison", nuance Kompany. "Certains sont à la recherche de leur meilleure forme et c'est normal, mais ils fournissent tous des solutions et c'est important pour un coach". Joshua Zirkzee, lui, ne sera a priori pas de la partie.

"Il a vécu une semaine difficile avant de nous rejoindre, avec beaucoup de voyages, des tests médicaux. Il n'a pas pu prendre part à une semaine d'entraînement", explique le coach du RSCA. "On a eu de la chance que sa blessure le week-end passé soit superficielle, mais on ne prendra aucun risque. Il doit pouvoir s'entraîner toute une semaine".