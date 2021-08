L'équipe de Thomas Vermaelen et d'Andres Iniesta prend congé d'un ancien joueur de Genk

Le club japonais de Vissel Kobe, où évoluent Thomas Vermaelen, Andres Iniesta et depuis peu Bojan Krkic, comptait également dans ses rangs un ancien jouru de JPL : Ayub Masika.

Originaire de Nairobi, Masika était passé par le RC Genk puis le Lierse avant de s'envoler pour la Chine.

Le joueur de 28 ans est ensuite brièvement passé par la D2 anglaise à Reading, avant de revenir en Asie au Vissel Kobe où il a joué huit matches.

Masika est désormais libre de se chercher un nouveau club.

