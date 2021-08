Dante Vanzeir a débloqué son compteur but : "J'espère continuer sur cette lancée"

Tout roule pour l'Union après sa victoire contre Courtrai. Les hommes de Felice Mazzu s'emparent de la tête du championnat et sur le plan personnel, Dante Vanzeir a trouvé, pour la première fois de la saison, le chemin des filets.

Dante Vanzeir était très heureux après la victoire contre Courtrai. Les Unionistes n'ont jamais réellement été inquiétés face aux hommes de Luka Elsner : "Lors des rencontres à domicile, nous essayons de mettre l'adversaire sous pression. Courtrai est une bonne équipe mais aujourd'hui, nous avons réussi à les gérer", explique-t-il.

Après quatre journées, l'attaquant a réussi à débloquer son compteur but : "Je pense que nous pouvons être encore plus efficaces avec Deniz Undav. Mais j'ai inscrit mon premier but et j'espère continuer sur cette lancée."

Felice Mazzu était également heureux pour son attaquant : "Un attaquant a besoin de confiance et cette confiance passe par les buts marqués. Après trois rencontres sans faire trembler les filets, il aurait pu se sentir moins en confiance. Je suis donc très content pour lui."

Cette nouvelle victoire permet à l'Union de s'emparer de la tête du championnat avec neuf unités : "Cette première place, c'est bon pour la confiance mais nous sommes encore très tôt dans le championnat. Comme nous le répétons depuis le début, le but est d'éviter la relégation", conclut Vanzeir.