Laurent Depoitre de retour "à 100%"

Ennuyé par plusieurs pépins physiques la saison dernière, l'attaquant des Buffalos retrouve la forme.

Laurent Depoitre avait connu une saison remplie de galères la saison dernière, enchaînant les blessures et les passages par l'infirmerie. Il espère désormais que les ennuis sont derrière lui. Et il a envoyé des signaux positifs, jeudi soir, en Pologne où, malgré la défaite de la Gantoise, il a disputé une très bonne rencontre pour sa première titularisation de la saison.

"Après une saison compliquée, je me sens de retour à 100%. Je joue sans douleur. Il me manque encore du rythme, mais ça va venir au fur et à mesure des matchs", confie-t-il sur le site de son club. Orphelins de Roman Yaremchuk, les Buffalos auront bien besoin d'un Laurent Depoitre à 100% pour atteindre les objectifs.