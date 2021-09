Zakaria Bakkali, Adrien Trebel et les autres : le ménage n'a pas été complet à Anderlecht

Peter Verbeke a officiellement clôturé le mercato, entrant comme sortant, d'Anderlecht. Et certains se retrouvent à quai.

Le dégraissage a été long et laborieux à Anderlecht, mais plutôt réussi : 15 départs, certains en prêt (Vlap, Cobbaut, Dauda, Wellenreuther, Nkaka, Bundu), d'autres à titre définitif, que ce soit par vente (Musona, Makarenko, Zulj) ou via rupture de contrat (Sanneh, Adzic, Vranjes). Un travail "d'éboueur" difficile, que Peter Verbeke a assez bien géré, mais qui n'a pas permis de trouver des solutions pour tous.

Les cas évidents, tout d'abord : Zakaria Bakkali et Adrien Trebel, tous deux assis sur de juteux contrats, ne sont pas partis. Leur situation est à part : les quelques pistes (rares concernant Bakkali) n'ont mené à rien, et la rupture de contrat n'était pas une option mutuellement bénéfique au vu de leurs émoluments. Sportivement, ils sont dans une impasse à Anderlecht - sauf énième retour en grâce - mais semblent prêts à attendre. À moins que l'une des régions où le mercato n'est pas terminé offre une solution (Russie, Ukraine, Arabie Saoudite ... ?).

Cetains cas sont plus épineux : que faire, désormais, d'Isaac Kiese Thelin ? L'international suédois n'est plus que n°3 dans la hiérarchie derrière Zirkzee et Kouamé. Là aussi, plusieurs pays peuvent lui offrir une porte de sortie tardive, mais sauf surprise, Kiese Thelin devra se contenter des miettes. Antoine Colassin, enfin : longtemps proche d'OHL, il est finalement lui aussi resté à quai. On espère pour lui et sa carrière qu'une solution pourra être trouvée ...