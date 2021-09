Kompany a trouvé la clef à la pause : "Heureusement, ce n'était que 1-1"

Qu'a-t-il bien pu se passer dans les vestiaires du RSCA à la mi-temps ? C'est en tout cas une équipe transfigurée qui est remontée sur la pelouse.

Anderlecht a peut-être disputé sa pire première période de la saison, suivie bien sûr de sa meilleure seconde. Un match schizophrène que Kompany tente d'expliquer : "On essaie toujours de trouver le petit détail qui fait que ça se passe comme ça. Ca peut être la trêve, le fait que Cullen, Olsson, Murillo ont joué plusieurs matchs avec leur sélection", entame-t-il. "Heureusement, à la mi-temps, on a pu faire les adaptations nécessaires et voir l'équipe qu'on voulait voir par après".

Malines aurait mérité mieux en première période. "Ils étaient meilleurs que nous sur tous les temps, il n'y a aucune excuse à chercher", concède Kompany. "Nous avons eu la chance de ne pas arriver à la mi-temps sur un autre score que 1-1, ce qui a permis de renverser la situation. Il y avait bien trop d'espaces à mon goût dans ce match. Les joueurs montés au jeu ont aussi fait la différence. Nous avons empêché Malines de prendre le dos de la défense et de dédoubler sur les flancs", conclut le coach anderlechtois, qui est donc satisfait : "Difficile de ne pas l'être au final quand vous gagnez 7-2". En effet.