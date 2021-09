José Jeunechamps revient sur sa démission de l'Excel Mouscron

Hier, le site officiel de l'Excel Mouscron annonçait la démission de José Jeunechamps, entraîneur adjoint d'Enzo Scifo. Le principal intéressé explique son choix.

C'est officiel depuis hier après-midi, José Jeunechamps n'est plus l'adjoint d'Enzo Scifo à Mouscron.

Dans une interview accordée à Notélé, l'homme de 54 ans est revenu sur ce choix : "Après l'entraînement de dimanche matin, Enzo a sollicité une réunion entre nous et Mbo Mpenza. Des reproches ont été faits dans les deux sens. A partir du moment où le contenu et le fond étaient à ce point différents, ce n'était pas possible de continuer ensemble. Nos façons de voir le métier ne sont pas compatibles. Ce n'est pas moi qui ai raison, ni lui. On a donc préféré en rester là."

Remarqué pour avoir été très présent au bord du terrain lors des rencontres de l'Excel, José Jeunechamps explique également ce comportement remis en cause par Enzo Scifo: "Je le faisais peut-être de trop, mais je l'ai fait parce que d'autres n'ont peut-être pas fait ce qu'on attend d'eux. Ma conception du travail est celle-là. Je ne me vois pas arriver à un match sans avoir analysé l'adversaire et sans avoir préparé un entraînement. On n'avait déjà pas d'analyste, alors qu'on remarque qu'il y en a un dans les 24 clubs professionnels."

Déjà en difficulté depuis le début de la saison, l'Excel va donc devoir trouver un nouveau bras droit à Enzo Scifo.