Courtois pour le Real, score de tennis pour De Buryne et City

Retour gagnant pour Kevin De Bruyne, nouvelle prestation remarquée pour Thibaut Courtois, pendant qu'Eden Hazard n'a pas bougé du banc des remplaçants.

Groupe A

Alors que Bruges a tenu tête au PSG, c'est Man City qui prend la tête du groupe. De retour à la compétition, Kevin De Bruyne a été décisif en provoquant un autobut de Mukiele, Nathan Aké et Riyad Mahrez avaient permis à City de faire le break avant la pause. Mais le triplé de Nkounkou a remis Leipzig dans le match. Les Skyblues ont finalement définitivement fait le trou dans la dernière demi-heure grâce à des buts de Grealish, de Cancelo et de Jesus (6-3).

Groupe B

Liverpool et Origi ont souffert, mais ils obtiennent gain de cause contre le Milan AC d'Alexis Saelemaekers, grâce à un autobut de Tomori et à des buts de Salah et de Henderson (3-2). Pas de vainqueur dans l'autre match de la soirée entre l'Atletico de Yannick Carrasco et le FC Porto (0-0).

Groupe C

Dans le groupe C, et après la victoire du Borussia Dortmund à Besiktas, c'est l'Ajax qui a réalisé le carton de la soirée. Avec une incroyable prestation de Sébastien Haller. L'attaquant ivoirien disputait son tout premier match de Ligue des Champions, il a inscrit un quadruplé et l'Ajax n'a fait qu'une bouchée du Sporting à Lisbonne (1-5).

Groupe D

Enfin, le Real s'est imposé à Milan, mais les Merengue ont souffert contre l'Inter. Longtemps dominés, les Madrilènes ont pu compter sur un excellent Courtois pour mettre en échec les Nerazzurri et c'est Rodrygo qui a surgi pour offrir la victoire au Real à la...89e minute de jeu (0-1).