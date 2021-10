Arthur Théate, d'indésirable au Standard à Diable Rouge

Surprise cette semaine : Arthur Théate, présent à l'entraînement ce mardi avec les Diables Rouges, a accompagné les hommes de Martinez à Turin. Ce sera peut-être pour s'y asseoir en tribunes, mais le joueur vit déjà un rêve.

Avec 4 défenseurs centraux "de métier" seulement dans le groupe de 23 joueurs convoqués pour la Ligue des Nations, on savait que la moindre absence à ce poste forcerait Roberto Martinez à compenser et appeler un remplaçant. Jason Denayer étant incertain, le voilà : Arthur Théate (21 ans), qu'on croyait venu "seulement" s'entraîner (comme Raskin et Siquet la veille), restera avec les Diables Rouges et les accompagnera à Turin.

Bien sûr, Arthur Théate ne devrait obtenir que peu, voire pas de temps de jeu. Mais il vivra la compétition de l'intérieur, vivra avec le groupe, et prendra donc une belle option sur une présence en son sein à l'avenir, et ce à un poste qui devra être renouvelé d'urgence. Un honneur qui aurait dû échoir à Zinho Vanheusden, que son physique a encore trahi au pire moment.

Une sacrée ascension

Une première sélection officialisée ce mercredi donc pour Arthur Théate, qui vient récompenser un début de saison en fanfare avec Bologne. Dès ses premières minutes de jeu, la nouvelle recrue des Rossoblu inscrivait le but de l'honneur lors d'une lourde défaite contre l'Inter Milan (6-1), tout en évitant d'être blâmé pour la raclée subie puisque Théate n'a joué qu'un gros quart d'heure.

Et pour sa première titularisation, l'ancien du KVO fait encore plus fort avec ... un but et un assist. Une incongruité qui ne doit évidemment pas faire oublier l'importance de sa progression en tant que défenseur, et ce depuis qu'il a été jugé insuffisant par le Standard de Liège. Facile de blâmer les Rouches, mais c'est oublier que Théate ... avait également été recalé par le Racing Genk en 2019.

Le parcours du chevelu liégeois n'a jamais été simple et lors de son test à Ostende, il est conscient, raconte-t-il en avril dernier à La Dernière Heure, que c'est l'une de ses dernières chances : "Si ça ne se passait pas bien, c'était la Nationale 1, et encore, car dans ces circonstances de Covid-19, je n'étais pas sûr de retrouver un club là".

Il va falloir garder la tête froide

Son explosion à un poste qu'il n'avait que peu occupé avant de passer pro (il est back gauche de formation) a surpris tout le monde, et la progression est jusqu'ici linéaire. Une première saison en pro à 37 matchs (5 buts), un transfert intelligent au meilleur moment et dans un club qui constitue un palier idéal, des débuts retentissants : Arthur Théate vit un rêve éveillé, couronné par cette première sélection.

Désormais, le plus dur est devant lui : garder la tête froide, alors qu'inévitablement, un contrecoup devrait arriver dans sa jeune carrière. L'expérience qu'il accumulera au contact des Diables et d'un coach comme Roberto Martinez peut l'aider à aborder la suite de cette saison si importante pour lui. En attendant : profite à fond, Arthur !