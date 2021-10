Les supporters Brugeois ont élu le joueur du mois

Hans Vanaken a été nommé joueur du mois au Club Brugge. Lors de l'élection mensuelle, il l'emporte sur Charles de Ketelaere et Eder Balanta.

Les supporters du Club ont élu Vanaken joueur du mois après ses bonnes performances, notamment en Ligue des Champions. Décisif contre Ostende, il a également marqué contre le PSG et contre Leizpig. Dans ce dernier match, il a également offert une passe décisive.

Vanaken devance De Ketelaere et Balanta.

Le Diable Rouge espère désormais une place dans le onze de départ demain pour affronter l'Italie, après être monté au jeu contre la France.

First 🏆 of the season for Hans! 😍 #POTM pic.twitter.com/B80az2oZaZ